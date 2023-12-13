Байден предложил Конгрессу оставить Путина без "подарка на Рождество": что для этого нужно

13 декабря 2023, 12:15
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Reuters

После встречи с Владимиром Зеленским президент США призвал Конгресс одобрить финансирование Украины до наступления праздников. Республиканцы в Сенате считают, вряд ли это случится до Рождества.

12 декабря Джо Байден провел закрытую встречу с Зеленским. По итогам этих переговоров президент США в очередной раз попросил конгрессменов не медлить с принятием дополнительного пакета помощи союзникам, в частности, Украине.

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"Не делайте подарок Путину"

Байден в своем обращении к американскому парламенту подчеркнул, что в случае, если Конгресс до зимних каникул не одобрит финансирование поставок Украине, Путин получит к праздникам лучший подарок.

Российский диктатор надеется воспользоваться противоречиями между республиканцами и демократами, чтобы оставить Украину без поддержки. Поэтому Байден подчеркнул, что конгрессмены должны "поступить правильно".

До Рождества финансирования не будет

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что даже если двум партиям удастся прийти к консенсусу, принять пакет помощи Украине до Рождества практически невозможно.

Это (принятие финансирования Украины – 24 Канал) практически невозможно — даже если мы достигнем согласия — разработать, пройти через Сенат, попасть в Палату представителей до Рождества,
– сказал политик.

Макконнелл отметил, что республиканцы не пойдут на компромисс, если Байден не удовлетворит их требования по ограничению пересечения мигрантами границы США и Мексики.

Соглашения не будет, пока Джо Байден и республиканцы не прийдут к согласию,
– добавил Макконнелл.

Помощь от США Украине под угрозой: что известно

  • Осенью президент Байден предложил Конгрессу принять дополнительный пакет помощи союзникам сметой в 106 миллиардов долларов (затем он вырос до 110). Из них 61 миллиард долларов должен был пойти Украине.
  • Однако республиканцы в Палате представителей не поддержали идею совместного пакета помощи.
  • По состоянию на сегодня, 13 декабря, Конгресс до сих пор не принял президентский законопроект.
  • В администрации Байдена озабочены, ведь средства, предусмотренные для поддержки Киева, заканчиваются, а нового финансирования Украины нет.
  • 6 декабря президент США призвал Конгресс одобрить финансирование помощи Украине, обратив внимание на то, что без него наше государство не сможет противостоять давлению агрессора, и Путин не остановится и может напасть на страны-члены НАТО.
  • Впрочем, эта речь Байдена пока ситуации не изменила. Сенат (где представители Республиканской партии составляют меньшинство) заблокировал рассмотрение законопроекта. Это произошло якобы из-за противоречий между республиканцами и демократами относительно "стены" на границе с Мексикой.
  • От того одобрит ли Конгресс финансирование Украины зависит то, смогут ли США и дальше поставлять нашему государству средства.

Автор: Анастасія Колеснікова