Байден продлил на год американские санкции в отношении властей Беларуси

Американский президент Джозеф Байден еще на год продолжил национальную чрезвычайную ситуацию из-за угрозы национальной безопасности и внешней политики США со стороны Беларуси.

Деятельность правительства Беларуси продолжает представлять угрозу США

Решение Байдена также предусматривает продление санкций против властей Беларуси. Сообщается, что деятельность правительства Беларуси продолжает представлять угрозу США.

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Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также злонамеренная деятельность белорусского режима и постоянные злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов,

– говорится в документе.

Что известно о действии чрезвычайной ситуации в США

16 июня 2006 года президент США издал указ №13405 о введении чрезвычайной ситуации, связанной с политикой некоторых членов правительства Беларуси. Указ предусматривал введение ограничений против белорусских властей.

В августе 2021 года Байден расширил действие этого указа после того, как режим Лукашенко провел незаконные выборы, занялся ликвидацией оппозиции и вызвал угрозу для международных гражданских авиаперевозок в Беларуси.

В первый день полномасштабной российской агрессии Соединенные Штаты Америки ввели пакет санкций в отношении Беларуси , поддержавшей агрессию России против Украины. Под ограничения попали 24 физических и юридических лица.

В начале июня 2022 года 71 компания из России и Белоруссии пополнила "черный список" США . В общей сложности под ограничениями со стороны США уже 322 компании из России и Беларуси.

Отметим, что в марте Палата представителей США проголосовала за лишение России преференциального торгового статуса. Такие же ограничения будут касаться и Беларуси.

Как известно, Беларусь предоставила России свою территорию, с которой российские военные систематически бомбят украинские города и деревни. Также в Беларуси размещаются войска агрессора.

По предварительным данным белорусских партизан, на территории Беларуси до сих пор находятся около 700 российских военных . Этого количества россиян недостаточно для того, чтобы проводить наступательные действия на Севере.

В Генштабе ВСУ сообщали, что на Волынском и Полесском направлениях до 7 батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять свою задачу.

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