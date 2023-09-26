Байден против Трампа: опросы предвещают сложные времена для демократов

Социологические исследования показывают, что Байдену и демократам следует серьезно поработать над ошибками. Почему растет рейтинг Трампа и что это значит для Украины – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Неизбежный матч-реванш

Несколько месяцев назад казалось, что Дональд Трамп и Джо Байден постепенно упускают шансы на участие в президентских выборах 2024 года.

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Байден, учитывая свой возраст, еще перед прошлыми выборами позиционировал себя как переходную фигуру, которая после одного срока передаст власть младшему поколению демократов. А Трампа, утопающего в скандалах и судебных разбирательствах, вот-вот должна была затмить восходящая звезда Рон Десантис.

Однако сейчас, почти за год до выборов, позиции действующего и бывшего президентов внутри их партий кажутся как никогда крепкими. Трамп стабильно имеет более 50% поддержки республиканцев, в то время как никто из его оппонентов не преодолевает отметку в 15%. У Байдена просто отсутствует конкуренция: единственным, кто намерен участвовать в демократических праймериз, является Роберт Кеннеди, однако он не имеет серьезной поддержки партийцев.

Таким образом, Америка готовится к повторению противостояния трехлетней давности. Опросы, проводимые летом и в начале сентября, преимущественно показывали поддержку обоих кандидатов на одном уровне или преимущество кого-то из них в рамках статистической погрешности. Однако последнее исследование, проведенное авторитетными ABC News/Washington Post, дало весьма неприятный для демократов результат:

Трамп – 52%,

Байден – 42%.

Неприятный сигнал для демократов

Скептики могут сказать, что не стоит серьезно учитывать один отдельный опрос. Однако тенденция очевидна: Трамп, еще полгода назад проигрывавший Байдену, сегодня по меньшей мере сравнялся, а возможно, и опередил действующего президента.

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Следует отметить, что социологические исследования традиционно занижают реальный уровень поддержки республиканцев, ведь их избиратели обычно проживают в менее урбанизированных или сельских районах, сложно достижимых для социологических агентств.

Также следует упомянуть, что президент США избирается не простым большинством голосов, как в Украине, а по системе коллегии выборщиков: то есть кандидат должен побеждать в отдельных штатах, получая голоса этих избирателей. Соответственно, президентом можно стать не получив большинства голосов в целом по стране, но одержав победы в нужном количестве штатов.

В истории президентских выборов в США было два случая, когда победу одерживал кандидат, получивший меньше голосов в целом по стране. Но плохие новости для демократов в том, что оба раза это делали республиканцы:

Джордж Буш в 2000 году;

и Дональд Трамп в 2016 году

Следовательно, если у республиканского кандидата общенациональное преимущество, вероятно, что он будет иметь преимущество и в тех штатах, которые ему нужно выиграть.

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Опросы показывают, что Байден ощутимо уступает Трампу в аспектах экономики и миграции. Только 30% американцев удовлетворены экономической ситуацией в стране, преимущественно указывая на недовольство высокой инфляцией. И только 23% одобряют миграционную политику Байдена, следствием которой является рекордный наплыв нелегальных мигрантов через южную границу.

Украинцам нужно готовиться

Проблема российско-украинской войны не является определяющей в выборе американцев: их больше беспокоят внутренние дела США. Однако украинскому правительству следует уже сегодня разрабатывать стратегию на случай смены власти в Вашингтоне в январе 2025-го.

Политика администрации Байдена в отношении Украины имеет ряд недостатков, однако она относительно предсказуема, и мы можем быть уверены, что Белый дом по меньшей мере не позволит России победить нас на поле боя.

Кроме того, невозможно спрогнозировать поведение Трампа в случае его победы. Несмотря на ряд приятных для нас действий в течение его первого срока (предоставление Украине летального оружия, санкции в отношении "Северного потока-2", призыв к странам НАТО инвестировать больше в вооружение), с начала полномасштабной войны он сделал немало неоднозначных заявлений, которые точно не демонстрируют его как поклонника украинской победы.

Избирательная кампания в США уже набрала обороты, однако до выборов многое может измениться. Как показывают социологические опросы, двум лагерям нужно прилагать больше усилий: демократам – для того, чтобы окончательно не упустить шансы на президентских выборах, а украинцам – чтобы донести важность нашей победы любой силе, возглавляющей США с начала 2025 года.