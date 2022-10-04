Байден провел переговоры с Зеленским, - CNN

Президент США провел переговоры с Владимиром Зеленским утром 4 сентября. Это произошло на фоне подготовки пакета помощи Украине.

Об этом сообщил представитель Белого дома. Однако о чем конкретно разговаривали президенты США и Украины – не сообщается.

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Новый пакет помощи: что известно

Как ранее заявил чиновник Минобороны США, этот пакет помощи предполагается в размере 625 миллионов долларов. Он будет включать:

четыре ракетные системы HIMARS,

дополнительные гаубицы,

боеприпасы.

Также, по данным СМИ, США предоставят мины и противоминные транспортные средства. Всю эту помощь могут отправить в Украину уже в ближайшие дни.

Вместе с этим пакетом помощи Украина получит всего 20 систем HIMARS, которые успешно помогают Вооруженным силам Украины. Так, они позволяют наносить высокоточные удары по российским материально-техническим центрам, командным пунктам, складам боеприпасов и т.д.

Получит ли Украина ракеты ATACMS

Согласно информации CNN, с начала российского вторжения 24 февраля США выделили Украине более 16,8 миллиарда долларов помощи.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, вероятно, что США предоставят нам эти ракеты уже в ближайшее время. Они необходимы Украине, ведь могут бить на расстояние до 300 километров, а потому уничтожать базы россиян в далеком тылу на оккупированных территориях, в том числе и в Крыму.

Как сообщала украинская сторона союзникам, конкретные цели для атаки на оккупированной территории уже описаны и они не меняются. В частности, речь идет о:

логистических путях;

аэродромах;

авиабазах ​​и складах оружия на юге и востоке Украины, включая оккупированный Крым;

местах запусков иранских дронов.

Однако известно, что администрация Джо Байдена считает, что Украине достаточно систем залпового огня HIMARS. В США есть обеспокоенность, что предоставление оружия большой дальности ATACMS пересечет красную линию в глазах Москвы, что приведет к тому, что США станут "прямой стороной конфликта".

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