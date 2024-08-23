Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден вечером 23 августа провел телефонный разговор с Зеленским. Во время него американский лидер объявил о новом пакете помощи.

Об этом сообщили в Белом доме. Во время разговора Байден также сообщил, что США введут ряд новых санкций, а также отметил, что Россия не победит в этой агрессивной войне.

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Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет понятно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной,

– заявил Байден в разговоре с президентом Украины.

Президент США подчеркнул, что провел разговор с Владимиром Зеленским для того, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку. Накануне Дня Независимости Украины Байден отметил, что Украина останется свободным, суверенным и независимым государством, и именно этим закончится агрессивная война, которую развязала Россия.

Кроме того, Байден объявил о новом пакете помощи. В него вошли:

ракеты к системам ПВО,

оборудование для борьбы с беспилотниками,

противотанковые ракеты,

боеприпасы,

мобильные реактивные системы.

Справка. Журналисты AP ранее сообщали, что США планируют объявить пакет военной помощи в размере 125 миллионов долларов. Ссылаясь на собственные источники, в СМИ заявляли, что в пакет помощи войдут ракеты ПВО, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

Более того, США также объявили, что вводят санкции против почти 400 юридических и физических лиц, которые способствуют незаконной войне России. Байден отметил, что это часть неизменного обязательства США привлечь страну-агрессора к ответственности за ее действия.

Эти действия базируются на серии исторических шагов, которые мы с нашими союзниками и партнерами осуществили в течение последних нескольких месяцев, чтобы поддержать Украину – от передачи истребителей F-16 до обязательств поставлять системы противовоздушной обороны в течение следующего года, чтобы быстро увеличивать помощь в сфере безопасности на передовой после принятия нашего законопроекта о национальной безопасности,

– добавил Байден.

Резюмируя детали разговора с президентом Украины, Байден отметил, что Россия не победит в этой войне.

"Независимый народ Украины победит, а Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать поддерживать их на каждом шагу", – подчеркнул президент США.

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Президент Украины подтвердил, что провел телефонный разговор с Джозефом Байденом. Он поблагодарил за теплые поздравления и новый пакет помощи, который выделили США.

В частности, спасибо за принятие Соединенными Штатами сегодня очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК. Санкционное давление на Россию должно усиливаться и в дальнейшем. Также отметил выделение нового пакета оборонной поддержки от США. Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что вместе с Байденом скоординировал дальнейшие двусторонние контакты.