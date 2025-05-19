Неизлечимая болезнь: врачи оценили, сколько Байден может прожить с раком простаты
- У Джо Байдена диагностировали 4 стадию рака простаты с метастазами в кости, что считается неизлечимой.
- Современные методы лечения могут позволить прожить пациентам с таким диагнозом 5 – 10 лет или более.
- Существует около 10 новых методов лечения, которые существенно изменили подход к лечению метастатического рака простаты.
У Джо Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в кости. Это самая опасная стадия заболевания, которая считается неизлечимой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Что известно о болезни Байдена
Как сообщил представитель Байдена, у экс-президента США диагностировали самую смертоносную – 4 стадию рака простаты, которая уже распространилась на кости.
Эту болезнь невозможно вылечить, однако недавние достижения в диагностике и лечении рака простаты позволили продлить жизнь онкобольных.
Доктор Джадд Моул, эксперт по раку простаты в Университете Дьюка, сказал, что мужчины, у которых рак простаты распространился на кости, “могут прожить 5, 7, 10 или более лет” с помощью современных методов лечения. Моул надеется, что смерть Байдена наступит по естественным причинам, а не от болезни.
Сейчас пациентам, таким как господин Байден и другие, у которых развивается метастатический рак простаты, повезло больше, чем пациентам в прошлом. Существует около 10 новых методов лечения этого заболевания, и они существенно изменили картину,
– пишет издание.
Экс-президент Джо Байден и его семья сейчас рассматривают варианты лечения.