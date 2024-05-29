Байден думает дать Украине разрешение бить американским оружием по территории России, – WP

Президент США Джо Байден может согласовать разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием.

Это решение может стать ответом на поставку Китаем России передовых технологий.

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"Эти шаги будут значительной эскалацией тщательно выверенной политики Байдена. Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, показывает обеспокоенность администрации, растущей, уязвимостью Украины на поле боя", – говорится в статье.

В издании добавляют, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев начал лоббировать снятие запрета.

Разрешение на применение западного оружия для ударов по России