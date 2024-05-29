Байден думает дать Украине разрешение бить американским оружием по территории России, – WP
29 мая 2024, 11:10Читати новину українською
Источник:The Washington Post
Президент США Джо Байден может согласовать разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием.
Это решение может стать ответом на поставку Китаем России передовых технологий.
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"Эти шаги будут значительной эскалацией тщательно выверенной политики Байдена. Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, показывает обеспокоенность администрации, растущей, уязвимостью Украины на поле боя", – говорится в статье.
В издании добавляют, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев начал лоббировать снятие запрета.
Разрешение на применение западного оружия для ударов по России
- Сейчас мировые лидеры активно обсуждают возможность снять ограничения на применение украинскими военными вооружения, которое предоставляют их страны, для ударов по территории России.
- Последним позицию по этому поводу озвучил президент Франции Эманнуэль Макрон. Он отметил, что это разрешение необходимо для защиты Украиной своих территорий.
- Что касается США, то администрация Белого дома испытывает критику из-за ограничения использования западного оружия для защиты Украины и ответных ударов по территории России.
- В частности, руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол поинтересовался у госсекретаря Энтони Блинкена о возможности со стороны Белого дома изменить отношение к этому вопросу, чтобы Украина имела возможность сражаться не со "связанной за спиной одной рукой".
- Блинкен ответил, что "Украине придется принимать свои собственные решения" относительно атак по территории России.