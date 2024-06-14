Позиция неизменна: Байден дал окончательный ответ об ударах вглубь России оружием США

В ходе саммита G7 13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности и провели совместную пресс-конференцию. Среди вопросов, на которые ответил президент США, было также расширение возможностей по ударам по враждебным объектам, расположенным на территории России.

Президент США, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, рассказал, планирует ли расширять спектр применения разрешенных средств на территории России.

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Можно бить только по скоплениям вблизи границы

Недавно Байден изменил свою политику против того, чтобы позволить Украине использовать американское оружие для атак внутри России, позволив Киеву запускать американские ракеты большой дальности по российским целям вблизи границы с Харьковщиной. По словам Байдена, позиция Вашингтона относительно ударов по территории России американским оружием пока не изменилась.

Очевидно, что просто рядом с границей России и Украины есть много смысла в том, чтобы Украина могла атаковать то, что направляется из-за этой границы. По применению дальнобойного оружия по территории в глубине России – мы не изменили свою позицию,

– ответил президент США.

Таким образом, на пресс-конференции Байден четко дал понять, что пока не позволит Украине расширить использование ракет, переданных США по территории России.

Украина и США подписали соглашение по безопасности на полях саммита G7