Президент США, відповідаючи на питання журналістів під час пресконференції, розповів, чи планує розширювати спектр застосування дозволених засобів на території Росії.

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Можна бити лише по скупченнях поблизу кордону

Нещодавно Байден змінив свою політику проти того, щоб дозволити Україні використовувати американську зброю для атак усередині Росії, дозволивши Києву запускати американські ракети великої дальності по російських цілях поблизу кордону з Харківщиною. За словами Байдена, позиція Вашингтона щодо ударів по території Росії американською зюроєю поки не змінилась.

Очевидно, що просто поряд із кордоном Росії та України є багато сенсу в тому, щоб Україна могла атакувати те, що прямує з-за цього кордону. Щодо застосування далекобійної зброї по території у глибині Росії – ми не змінили свою позицію,

– відповів президент США.

Таким чином, на пресконференції Байден чітко дав зрозуміти, що поки не дозволить Україні розширити використання ракет, переданих США по території Росії.

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