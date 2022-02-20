Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по Украине

20 февраля 2022 , 09:36
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Белый дом

Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, соберет заседание Совета национальной безопасности Белого дома. На нем президент США с членами Совета нацбезопасности обсудят российскую эскалацию вокруг Украины.

Как рассказала официальная представительница Белого дома Джен Псаки, Байден продолжает следить за ситуацией вокруг Украины.

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По ее словам, команда Байдена по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий.

Помощник Байдена по нацбезопасности подтвердил, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент,
 – заявила Псаки.

Добавим, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен 24 февраля планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Причиной этого также стало обострение ситуации на украинских границах и на Донбассе.

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Автор: Альона Захарова