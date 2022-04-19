Байден созывает срочное совещание мировых лидеров из-за нового наступления России в Украине, – СМИ

США созывают срочное совещание, на котором будут присутствовать президенты нескольких стран. Оно будет касаться нового российского наступления в Украине.

Соответствующую информацию обнародовали французские СМИ в ночь на 19 апреля. Ссылаются они на источники в Елисейском дворце.

Заметьте Было бы очень неплохо, если бы Байден лично увидел места российских зверств, – ОП

Байден созывает срочное совещание из-за войны в Украине

Соединенные Штаты созывают во вторник в рамках наступления России на Украину совещание с главами нескольких государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии.

– говорится в сообщении.

По данным прессы, на совещании также будут:

генсек НАТО Йенс Столтенберг;

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;

президент Европейского совета Шарль Мишель.

Предварительно известно, что Белый дом отказался от идеи визита в Украину.

Однако 13 апреля Джо Байден заявил, что предоставит дополнительные 800 миллионов долларов оборонной помощи.

Смотрите также – Байден пообещал Зеленскому мощное оружие на миллиард долларов: видео