Пощечина Путину и сигнал другим странам, – политолог о визите Байдена в Киев
Президент США Джо Байден 20 февраля посетил Киев. Визит такого уровня является важным знаком как для страны-агрессора, так и для союзников Украины.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог-американист, аналитик общественной организации "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов. По его словам, символично, что визит Байдена в Украину состоялся за несколько дней до годовщины российского вторжения.
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Таким образом США продемонстрировали, что поддержка Украины будет продолжаться. Фарапонов отметил, что в течение года полномасштабной войны было налажено мощное двустороннее сотрудничество между Вашингтоном и Киевом, а все вопросы решались в рабочем режиме.
"Это означает, что все идет нормально как в военном, так и в экономическом сотрудничестве. Важно, что сотрудничество с США идет между государственными институтами должного уровня. Диалог институциональный, и это в Вашингтоне ценят больше всего", – отметил политолог.
Сигнал для усиления поддержки Украины
Очень важно то, что поездка Байдена в Киев была связана не с тем, что возникли проблемы, которые нужно было срочно решать на высоком уровне. Напротив, визит президента США в Украину показал, что в сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном все идет должным образом.
Более того, Соединенные Штаты хотят мотивировать другие страны еще больше приобщаться к помощи Украине.
Была необходимость предоставить сигнал другим странам, чтобы они усиливали свою поддержку Украины. США продемонстрировали, как много они делают,
– отметил Фарапонов.
Аналитик "Интерньюз-Украина" напомнил, что Вашингтон в течение последнего года предоставил большое количество помощи Украине. В частности, речь идет о:
- 13 миллиардах долларов прямой бюджетной поддержки;
- военной помощи почти на 39 миллиардов долларов. Фарапонов отметил, что эта сумма покрывает лишь то, что на сегодняшний день уже предоставили Украине. А еще многое Киев получит в ближайшее время.
Владислав Фарапонов рассказал о символизме визита Байдена в Киев: смотрите видео
Пощечина для Путина
Фарапонов подчеркнул, что визит Джо Байдена является стратегическим. Символично, что его встреча с Владимиром Зеленским состоялась именно в Киеве, а не, например, в Польше.
Визит Байдена в Киев – это однозначно пощечина Владимиру Путину. Администрация президента США любит символизм высокого уровня,
– отметил политолог.
Он напомнил, что Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая 2022 года – в то время, когда в Москве собирались на свой праздничный парад.
О чем могли говорить Байден и Зеленский
Многое из того, о чем говорили Байден и Зеленский, осталось за закрытой дверью. Аналитик "Интерньюз-Украина" предположил, что лидеры 2 стран могли обсуждать важные для Украины вопросы:
- ракеты большей дальности;
- возвращение Крыма;
- усиление украинской противовоздушной обороны;
- дальнейшие санкции против России;
- утверждение специального трибунала для России.
Фарапонов добавил, что недавно США предоставили дополнительные средства для документирования российских преступлений в Украине.
Как воздушная тревога повлияет на Байдена
Политолог отметил, что символическим стало также то, что во время визита Байдена в Украине объявили воздушную тревогу.
Это такое воспоминание, которое будет надолго с президентом США. По моему мнению, он достаточно эмоциональный человек и запоминает такие вещи,
– сказал Фарапонов.
Он добавил, что, вероятно, это воспоминание будет в будущем влиять на президента США во время его дальнейших решений по поддержке Украины.
Визит Джо Байдена в Украину: коротко
- Президент США во время визита в Киев сообщил, что Штаты планируют 20 февраля объявить дополнительную помощь Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.
- На фоне визита президента США в Украину у пропагандистов России началась истерика. Рупоры Кремля заявили, что именно Россия разрешила Байдену приехать в Украину.
- Джо Байден указал на главную ошибку Владимира Путина. По словам президента США, российский диктатор, начав вторжение почти год назад, считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Однако Путин глубоко ошибался.