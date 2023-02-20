Путин пережил унижение на самом высоком уровне

Не важно, что Джо Байден привез в Украину. Самое важное, что он приехал. В столицу воюющей страны. В период ее важнейших, основополагающих в новейшей истории событий – Революции Достоинства и вторжения недоимперии.

Удар по Кремлю

Недоимперия безразлична к потерям, однако она очень болезненно переживает поражение. Особенно те, которые она воспринимает как унижение.

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Визит президента США Джо Байдена в Киев для Кремля – это унижение самого высокого уровня.

Мне приходилось бывать в Белом Доме и сталкиваться с их протоколами безопасности первого лица. Байдена охраняют тщательнее всего в мире. Ну конечно, после Ким Чен Ина и Владимира Путина. Служба безопасности США имеет право запретить президенту США выполнять те или иные действия, даже если он настаивает.

Взаимодействие между спецслужбами США и России все же существует

Однако визит состоялся. Для меня это означает не только беспрецедентную решимость руководства США продемонстрировать то, что оно контролирует происходящее в мире, но и то, что между спецслужбами США и России существует взаимодействие. Иначе визита не было б.

Важно Угледар не научил: где на этот раз россияне решили "повторить"

Это, с одной стороны, минимизирует риски ядерного апокалипсиса, а с другой – делает переговоры с недоимперией в конце лета практически неизбежными. Потому что стремление к переговорам является сутью политики в демократических странах. При этом никаких гарантий результативности переговоров нет и быть не может.