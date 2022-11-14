Байден впервые встретился с Си Цзиньпином как президент США

Лидеры Китая и Соединенных Штатов Америки встретились в рамках саммита стран Большой двадцатки. Си Цзиньпин и Джозеф Байден обсудили вопросы сотрудничества.

В этом году саммит G20 проходит в Индонезии. Американские СМИ сообщили, что Вашингтон уже провел переговоры с Пекином. Для президента США – это первая встреча с лидером Китая с того момента, когда он стал занимать пост главы государства.

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"Первое рукопожатие"

Около 12 часов по Киевскому времени CNN написали, что лидеры обоих государств пожали друг другу руки и опубликовали фото, подтверждающие эту новость.

Во время встречи на полях саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, два лидера поздравили друг друга крепким, длинным рукопожатием, оба улыбаясь, стоя перед рядом флагов США и Китая.

– отметили в СМИ.

Джо Байден и Си Цзиньпин пожимают друг другу руку / Фото CNN

Как проходила встреча между лидерами государств: о чем говорили

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин после рукопожатия отправились в зал, где проходили переговоры. Они сели за свои столы, за которыми также были официальные лица США и Китая.

Во вступительном слове президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон и Пекин смогут справиться с разногласиями и совместно решать возникшие перед мировым сообществом проблемы.

Я обязуюсь поддерживать открытые линии связи между вами и мной лично, но между нашими правительствами по всем направлениям, потому что у наших двух стран столько всего, с чем у нас есть возможность иметь дело,

– сказал Байден.





Встреча Байдена и Си Цзиньпиня / Фото CNN

Байден и Си были без масок, в то время как другие официальные лица в комнате были в масках. Это мера пресечения против Covid-19.

Также любезности для СМИ сказал лидер Пекина. Затем прессу вывели из зала для переговоров, не позволив документировать событие.

Как лидеры двух больших стран мы должны наметить правильный курс для отношений США и Китая. Нам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и поднять отношения,

– сказал Си Цзиньпин.

Известно, что за одним столом с Си Цзиньпином стояли директор главного офиса Коммунистической партии Китая Дин Сюесян и министр иностранных дел Ван И. А со стороны Америки вместе с Байденом были: госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.

Потепление в отношениях между Китаем и США

Отношения между Вашингтоном и Пекином в последние годы были очень напряженными. Белый дом всегда поддерживал независимость Тайваня от КНР, и, кроме того, Америка является союзницей Украины в войне против России, в то время как Китай строил партнерство с Кремлем.

Встреча лидеров обеих стран в рамках саммита Большой двадцатки является свидетельством определенного потепления в отношениях между государствами. К тому же, премьер-министр Китая заявлял о недопустимости ядерного шантажа Путиным.

Похоже, что распределение сил на международной арене меняется.

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