Байден во время телефонного разговора с Путиным будет угрожать ему санкциями, – СМИ

Глава Белого дома намерен позвонить президенту России 30 декабря. По информации американских СМИ, Байден пригрозит Путину экономическими санкциями.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации Байдена. В Вашингтоне готовы к дипломатическому разговору с Москвой.

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Агрессия России вызовет новые жесткие санкции

Вместе с тем, в США заверили, что новое вторжение России на украинскую территорию спровоцирует жесткие санкции, а также усиление НАТО. Кроме того, Киев может получить дополнительную помощь для защиты от России.

От Москвы хотят увидеть "стремление к деэскалации". Американцы в настоящее время координируют свои усилия с европейскими партнерами, они касаются противодействия наращиванию российских войск на границе Украины.

Предварительно Джо Байден позвонит Владимиру Путину в 21:30 по киевскому времени. Инициатива разговора, по информации СМИ, принадлежит российскому президенту.

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Что известно о переговорах Путина и Байдена:

В предыдущий раз Путин и Байден проводили переговоры в видеоформате. Они прошли 7 декабря.

Звонок 30 декабря, сообщили в Белом доме, состоится в закрытом для прессы режиме.

Вероятно, что президент США потребует от главы Кремля отвести войска от границы Украины.

О результатах предыдущих переговоров Путина и Байдена в WTF: