Байден встретился с ключевыми украинскими министрами и заявил о поддержке Украины в войне
Президент США Джозеф Байден в ходе своего визита в Киев встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.
На встрече с министрами Джозеф Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, демонстрирующей поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.
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Байден в очередной раз выразил поддержку Украине
Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии,
– отметил лидер Соединенных Штатов.
Как сообщалось ранее, во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, Джозеф Байден заявил, что США вместе с союзниками собрали 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем и средства ПВО, чтобы помочь Украине в войне .
Байден встретился с ключевыми украинскими министрами / Фото предоставлено 24 Каналу
Итоги визита Байдена
- Визит Байдена 20 февраля в Украину был стратегически важным, об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что во время встречи удалось обсудить многие актуальные вопросы.
- Владимир Зеленский назвал переговоры с президентом США "очень важны". Глава государства отметил, что результаты встречи уже вскоре отразятся на поле боя.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявив, что президенты США и Украины довольны визитом, который можно называть победой и четким сигналом "на болота, которых никто не боится".