Байден встретился с ключевыми украинскими министрами и заявил о поддержке Украины в войне

Президент США Джозеф Байден в ходе своего визита в Киев встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.

На встрече с министрами Джозеф Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, демонстрирующей поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

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Байден в очередной раз выразил поддержку Украине

Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии,

– отметил лидер Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее, во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, Джозеф Байден заявил, что США вместе с союзниками собрали 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем и средства ПВО, чтобы помочь Украине в войне .

Байден встретился с ключевыми украинскими министрами / Фото предоставлено 24 Каналу

Итоги визита Байдена