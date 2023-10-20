Байден встретится с лидерами ЕС в Белом доме: коснутся темы войны в Украине и Израиле

Американский президент Джо Байден намерен встретиться с лидерами ЕС. Встреча запланирована на сегодня, 20 октября.

Встреча состоится в Белом доме. Байден поговорит, в частности, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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Байден встретится с лидерами ЕС

Лидеры ЕС вместе с американским президентом в Белом доме обсудят войны в Украине и Израиле.

Накануне фон дер Ляен заявила, что война между Израилем и ХАМАСом, и наступательная операция Израиля в Секторе Газа, вероятно, будет доминировать в дискуссиях.

Кроме того, она также предупредила о риске "региональных последствий" от конфликта.

Байден подготовил запрос в Конгресс США о беспрецедентной помощи Израилю и Украине

Напомним, что Джо Байден накануне высказался по поводу ситуации в Израиле и Украине. Он заявил, что отправит в Конгресс США заявку на выделение помощи Израилю и Украине.

По словам американского президента, эта помощь беспрецедентна. Байден отметил, что финансирование в военную помощь являются "умными инвестициями", а дивиденды от них будут служить следующим поколениям американцев.