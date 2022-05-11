Байден встретится с представителями Конгресса, посетившими Украину

11 мая 2022 , 05:05
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Источник:

Белый дом

Джо Байден встретится с представителями Конгресса, ездившими в Украину. Президент США хочет услышать более подробный рассказ об их пребывании в нашем государстве.

Американский президент хочет поговорить с ними и после этого оказать помощь Украине. Об этом 10 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Заметьте Исторический момент: Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Байден должен встретиться с делегацией Конгресса, посетившей Украину

Сегодня (говорится о 10 мая – 24 канал) днем, в ближайшие часы, президент примет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других членов делегации Конгресса, недавно приезжавших в Украину,
– рассказала Псаки.

Спикер вспомнила, что Джо Байден ранее общался со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси по телефону о визите в Украину.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Джо Байден:

  • хочет лично услышать более подробный рассказ об их пребывании в Украине после того, как они вернулись в США;
  • стремится поговорить с ними как можно скорее;
  • после этого как можно быстрее предоставить Украине дополнительную необходимую помощь.
Обратите внимание! Джо Байден 9 мая подписал исторический документ – закон о ленд-лизе для Украины. Палата представителей приняла документ еще 28 апреля.

Закон позволит упростить поставки военной помощи в Украину. В частности, президент США призвал Конгресс немедленно одобрить выделение 33 миллиардов долларов Украине. В то же время демократы хотят выделить почти 40 миллиардов для нашей страны.

Основное о визите представителей Конгресса в Украину

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Автор: Діана Квасневська