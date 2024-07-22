Альтернативный финал Байдена: Politico описало шаги политика перед выходом из гонки

Вечером 21 июля Джо Байден официально сообщил, что выходит из предвыборной гонки за пост президента США. Днем ранее политик дал понять небольшой группе близких помощников, что "готов к альтернативному финалу".

Как пишет Politico, Байден неделями настаивал на том, что он является лучшим кандидатом, чтобы победить Дональда Трампа. Последние несколько дней он провел консультируясь со своими старшими помощниками, пытаясь определить путь к победе.

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Снятие Байденом кандидатуры

До этих выходных Байден заявлял публично и частно, что его много раз недооценивали раньше. Он все еще планировал еще раз доказать, что они неправы, оставшись в гонке и выиграв переизбрание.

Однако уже вечером в субботу 20 июля Джо Байден сообщил небольшой группе близких помощников, что готов к альтернативному концу.

Решение вызвало волну активности в воскресенье. Байден отдельно позвонил вице-президенту Камале Харрис, главе штаба Джеффу Зинтсу и главе кампании Джен О'Мелли Диллон, чтобы сообщить им. Затем он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме и перед тем, как публично объявить о планах отказаться от выдвижения своей кандидатуры.

Сейчас Зинтс руководит большей частью коммуникации в обеспокоенной администрации, проводя телефонные разговоры как с членами Кабинета министров, так и с высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Утром тот планирует провести телефонный разговор со всеми работниками администрации Байдена, а также с назначенными лицами по всей исполнительной ветви власти.

Я очень горжусь тем, что работаю на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и американский народ – вместе со всеми вами, лучшей командой Белого дома в истории. Впереди еще так много работы, и, как говорит президент Байден, нет ничего, что Америка не может сделать, когда мы делаем это вместе,

– написал Зинтс в электронном письме к сотрудникам.

К слову, Байден уже поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах. Он напомнил, что его первым решением в 2020 году было избрать ее вице-президентом. Байден назвал это "лучшим решением, что он принимал"