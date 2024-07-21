Три кандидата: кто может заменить Байдена в президентской гонке

Джозеф Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Такое решение он принял в "интересах страны и партии" и назвал вице-президента Камалу Харрис кандидатом, которого полностью поддерживает.

В целом судьба кандидатов решается на съездах партий. Об этом 24 Каналу рассказал лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус, заметив, что от себя республиканцы номинировали Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса на должность вице-президента.

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Кого могут выбрать демократы

Американцы ожидают, что состоится 19 августа. Ведь именно тогда начнется съезд демократической партии, который продлится 3 дня. К этому времени политики должны определиться с кандидатами.

Скорее всего, это будет Камала Харрис, потому что технически не удастся так быстро подготовить кого-то другого. Во время внутреннего голосования именно Харрис и Байден набрали большинство голосов,

– отметил Борис Пинкус.

Поэтому очень трудно противопоставить им людей, которых избиратели вообще не знают. К тому же все, что нравилось населению в Байдене, теперь должно нравиться им не только в лице Харрис, но и в лице нового вице-президента. С этой кандидатурой также должны определиться демократы.

"Поэтому первой в списке будет Харрис, а дальше хотят выбрать кого-то из губернаторов. Ими могут быть губернаторы Калифорнии, Пенсильвании или Мичигана. Это три кандидата, из которых будут выбирать кого-то одного", – добавил Борис Пинкус.

Сейчас Харрис и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро имеют наибольшие шансы.