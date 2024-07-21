Загалом доля кандидатів вирішується на з'їздах партій. Про це 24 Каналу розповів лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус, зауваживши, що від себе республіканці номінували Дональда Трампа та Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента.

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Кого можуть обрати демократи

Американці очікують, що відбудеться 19 серпня. Адже саме тоді почнеться з'їзд демократичної партії, який триватиме 3 дні. До цього часу політики мають визначитися з кандидатами.

Швидше за все, це буде Камала Гарріс, бо технічно не вдасться так швидко підготувати когось іншого. Під час внутрішнього голосування саме Гарріс та Байден набрали більшість голосів,

– зауважив Борис Пінкус.

Тому дуже важко протиставити їм людей, яких виборці взагалі не знають. До того ж все, що подобалося населенню в Байдені, тепер має подобатися їм не тільки в особі Гарріс, але й в особі нового віцепрезидента. З цією кандидатурою також мають визначитися демократи.

"Тому першою у списку буде Гарріс, а далі хочуть обрати когось з губернаторів. Ними можуть бути губернатори Каліфорнії, Пенсільванії чи Мічигана. Це три кандидати, з яких обиратимуть когось одного", – додав Борис Пінкус.

Наразі Гарріс та губернатор Пенсільванії Джош Шапіро мають найбільші шанси.