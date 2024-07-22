Европа должна готовиться, – глава МИД Чехии о Байдене и его выходе из гонки

Кандидатура президента США Джо Байдена на второй срок стала самой обсуждаемой темой во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Во время заседания в Вашингтоне давление на Байдена было огромным. В этом признался министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также "Великий человек", "защитник демократии": как мировые лидеры отреагировали на решение Байдена

Что в Чехии говорят о Байдене

Должен сказать, что это кажется мне логичным выходом из политической ситуации, в которую попала Демократическая партия,

– прокомментировал Липавский выход Байдена из избирательной гонки.

Министр иностранных дел Чехии также отметил, что Европа должна готовиться к обоим сценариям во время президентских выборов в США, и призывает принять эту реальность.

Смотрите также Полвека в политике и страшные личные трагедии: биография 46-го президента США Джо Байдена

Джо Байден вышел из президентской гонки: что будет дальше

Это первый такой случай за полвека. Он напомнил историкам и политологам отказ бывшего президента Линдона Джонсона от участия в выборах.

Интересно, что Байдена видели президентом еще 50 лет назад, когда он был молодым сенатором. Но никто не думал, что это произойдет значительно позже.

Теперь Демократическую партию должна спасти Камала Харрис. Она станет еще одной женщиной, которая посоревнуется с Дональдом Трампом. Ранее это попыталась сделать Хиллари Клинтон. В 2016 году на месте Хиллари должен был быть Байден, но Барак Обама убедил его не выдвигаться.

Республиканцы призывают Байдена уйти в отставку, но в Белом доме не соглашаются.