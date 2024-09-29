Украина обязательно выиграет эту войну, – Байден

США с первых дней поддерживают Украину в борьбе против полномасштабной агрессии России. Действующий президент страны в очередной раз выразил убеждение, что наше государство устоит.

Джо Байден считает, что Украина выиграет эту войну. Он также неоднократно обещал поддержку нашему государству.

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Украина победит

После визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где он продемонстрировал План победы союзникам, Байден в очередной раз подчеркнул, что Украина победит в войне, которую развязала Россия.

И Соединенные Штаты будут продолжать стоять рядом с ними на каждом шагу,

– подчеркнул он.

В США продолжается предвыборная гонка между кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и Камалой Харрис от демократов. Во время своего визита в США Зеленский задержался еще на день для того, чтобы встретиться с Трампом после его скандальных заявлений.

Встреча состоялась и после нее президент Украины заверил, что Дональд Трамп будет поддерживать Украину в войне с Россией.