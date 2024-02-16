"Ответственный Путин": Байден выступил с заявлением после смерти Навального

16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального. Джо Байден вечером того же дня выступил с заявлением о смерти оппозиционного политика.

Американский лидер Джо Байден в своем выступлении отреагировал на известие о том, что Алексей Навальный умер в колонии, где его удерживали. В своем выступлении он назвал ответственным за это российского президента Владимира Путина.

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Очередное доказательство жестокости Путина, – Байден

Я не только не удивлен, но и возмущен этой новостью,

– подчеркнул Джо Байден.

В своем выступлении он заявил, что Алексей Навальный храбро противостоял коррупции, а также насилию в администрации Владимира Путина. Американский лидер отметил, что не имеет причин не верить сообщениям о смерти российского оппозиционера.

Джо Байден подчеркнул, что Алексей Навальный даже за решеткой продолжал говорить правду.

Российские власти расскажут свою историю. Но помните: Путин ответственен за смерть Навального,

– отметил Байден.

Он добавил, что смерть Навального – "еще одно доказательство жестокости Путина". Американский лидер подчеркнул, что Владимир Путин готов убивать не только граждан других государств, но и собственных.

По словам американского президента, "эта трагедия напоминает нам о ставках этого момента". Байден подчеркнул, что США должны обеспечить финансирование, чтобы наше государство имело возможность в дальнейшем оборонять себя.

Эта трагедия напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы Украина могла защитить себя от ужасной агрессии Путина. От его преступлений. Если мы не сможем поддержать Украину в этот критический момент, история не забудет этого. Это войдет в историю и будет иметь огромные последствия. Время идет. Часы тикают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным,

– сказал президент США.

По словам президента США, Путин и весь мир должны знать, что если он нападет на члена НАТО, то "мы будем защищать каждый дюйм земли альянса".

Он также выразил соболезнования жене Навального и его семье. Джо Байден добавил, что США не забудут российского оппозиционера и его храбрость.

Также он отметил, что власти США могут принять новые меры, которые будут касаться России.

Смерть Алексея Навального: что известно