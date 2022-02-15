Его речь транслируют в прямом эфире. Байден, как и анонсировали ранее, начал свое выступление в 22:30 по украинскому времени, сообщает 24 канал.

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Что анонсировали у Байдена

Ранее в Белом доме пояснили, что Байден опишет политику США по ситуации в Украине. Там подчеркнули, что речь идет именно об уже имеющейся позиции, а не новой. Американский президент расскажет о том, что Вашингтон уже сделал, чтобы предотвратить новое вторжение России, а также о шагах, к которым там готовы. "О том, что поставлено на карту для США и мира, и как это может повлиять на нас дома", – пояснили у него.

Заявления президента США

Байден прокомментировал угрозу нового российского вторжения в Украину. "США готовы, чтобы не произошло", – заверил американский президент. Он подчеркнул, что нужно дать шанс дипломатическому урегулированию кризиса. При этом, Вашингтон не будет жертвовать своими принципами в переговорах с Москвой.

Если Россия снова атакует Украину, мир ей этого не простит,

– предупредил Байден.

Обращение Байдена относительно ситуации вокруг Украины: смотрите видео

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