Будет об Украине: Джо Байден готовится выступить с речью 13 января

Джо Байден вскоре покинет пост президента США. Перед тем, как сложить полномочия политик выступит еще с по крайней мере двумя докладами. В одном из них точно будет об Украине.

10 января Байден рассказал о состоянии экономики США во время своей каденции. Также он вспомнил за разговор с президентом Зеленским. Американский лидер выразил уверенность, что независимо от того, какой будет позиция Дональда Трампа, Конгресс способен гарантировать Украине дальнейшее финансирование для отпора агрессии России, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Байден расскажет о достижениях во внешней политике

Ожидается, что, в понедельник, 13 января, президент Байден выступит с внешнеполитической речью в Государственном департаменте. Он расскажет о работе его администрации по укреплению Америки и лидерства в мире. Речь пойдет, в частности, об усилиях Байдена по расширению НАТО, сплочения союзников для предоставления Украине военной помощи, усиления сотрудничества с Японией и Южной Кореей.

Напомним, что в начале своего срока в 2021 году Байден отметил, что его внешняя политика будет направлена на то, чтобы вернуть США роль глобального лидера после четырех предыдущих лет политики Дональда Трампа, которая базировалась на принципе "Америка прежде всего".

Президент сделает еще одну речь. В среду, 15 января, в 20:00, он обратится с Прощальным словом к народу из Овального кабинета.

К слову, администрация Джо Байдена не успела потратить почти 4 миллиарда долларов из пакета поддержки Украины, который принял Конгресс в апреле 2024 года.