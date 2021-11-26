Байден заявил, что поговорит с Зеленским и Путиным насчет Донбасса
Источник:Le Figaro
Президент США Джо Байден предположил возможность переговоров по ситуации на Донбассе. Американский лидер планирует переговоры с президентами Украины и России.
О намерении провести встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным президент США заявил во время встречи с журналистами 26 ноября.
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Байден хочет ослабить напряжение
Джо Байден заявил, что целью возможных переговоров с президентами Украины и России является ослабление напряжения и угрозы полномасштабной войны. Президент США выразил свою обеспокоенность ситуацией возле украинской границы.
Проведение таких переговоров Байден назвал "очень вероятными" на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной.
Президент США Джо Байден также в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности Украины.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной: последние новости
- Возможность полномасштабного российского вторжения в Украину является одной из самых обсуждаемых тем последних недель. Причиной этого являются данные разведки о высокой активности в России у наших границ.
- В США неоднократно призывали Россию отказаться от агрессии и эскалации ситуации.
- По данным американской разведки, начало новой российской агрессии возможно уже в начале 2022 года. Россия может наступать с собственной границы, а также с территории Беларуси и оккупированного Крыма. В последний Кремль уже стягивает войска.
- В Евросоюзе и в НАТО заявили, что в случае полномасштабной российской агрессии они не будут воевать за Украину, однако будут поддерживать ее.