Путин не намерен останавливать войну против Украины, но он проигрывает, – Байден

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря приезжал в США с официальным визитом. Там он встретился с Джо Байденом.

Во время совместной пресс-конференции президент США подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не планирует заканчивать войну. Об этом пишет 24 канал.

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Байден в очередной раз осудил действия Путина

Он вспомнил подвиги украинских военных, освободивших уже не один город от захватчиков с момента вторжения России. Байден не сомневается в том, что Путин обречен на поражение.

Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Зеленский, вы показали, что ищете справедливого мира. А Путин не намерен останавливать эту несправедливую войну. Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо,

– сказал Байден.

Визит Зеленского в США: последние новости

Владимир Зеленский 21 декабря приезжал в США. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

Около 19:00 СМИ сообщили, что Зеленский уже в США. Впоследствии об этом сказали официально – в 20:19 соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале президента.

Около 22:00 начались переговоры между американским и украинским лидерами. Сразу стало известно, что Зеленский передал Байдену награду и письмо солдата, с которым он встретился накануне в Бахмуте.

После брифинга с Джо Байденом Владимир Зеленский отправился в Конгресс США, где перед заседанием встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме того, президент рассказал о своем визите в Бахмут и подарил конгрессменам флаг, который ему передали защитники города