Байден уверен, что Путин "уже потерял Украину"
Источник:The Hill
Российский президент Владимир Путин еще надеется захватить Украину, однако ему это не удастся. Помощь и поддержка Штатов бессрочна и будет длиться столько, сколько это потребуется украинскому народу.
Об этом президент США заявил в интервью PBS NewsHour после выступления в Конгрессе со своей речью "О положении дел в государстве". По его словам, у Путина "нет никакого шанса".
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"Он уже потерял Украину": Байден объяснил, почему России не удастся воплотить свои планы
Джо Байден считает, что у российского правителя Владимира Путина нет никакого шанса победить. "Он потерял Украину", – заявил американский президент, объясняя, что Россия не сможет захватить украинское государство.
Он (Путин – 24 Канал ) думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Входи!". Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать.
– объяснил Байден.
Однако, как видим, ничего из этого не произошло – Украина мужественно выстояла и продолжает освобождать захваченные врагом территории. В то же время НАТО консолидированно помогает победить агрессора.
Байден ответил республиканцам, критикующим помощь Украине
Президент США также в интервью ответил на критику со стороны некоторых республиканцев, считающих, что Штаты слишком много помогают Украине. На это Байден громко рассмеялся и риторически спросил, что они будут делать, когда Россия, если ей удастся захватить Украину, нападет на другие государства.
Американский лидер подчеркнул, что военная помощь и всесторонняя поддержка Украины бессрочна. США будут помогать столько, сколько это потребуется.
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Повлияет ли речь Байдена в Конгрессе на помощь Украине
- Президент США Джо Байден выступил 8 февраля в Конгрессе с речью "О состоянии государства". В нем он говорил и об Украине.
- Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что реакция присутствующих в зале доказала – несмотря на внутренние политические разногласия, США продолжат помогать Украине. Во время выступления члены Конгресса по-разному реагировали на слова Байдена, однако когда говорилось о дальнейшей поддержке Украины – все аплодировали стоя.
- Отметим, что во время выступления президент США подчеркнул, что война России против Украины стала настоящим "тестом для США" и "испытанием на веки" для мира. Однако Америка, несмотря на препятствия, и дальше будет помогать украинскому народу, пока это будет необходимо.