Байден заявил об успешности миссии выхода американских войск из Афганистана

Последний американский солдат покинул Афганистан 31 августа. Джо Байден сказал, что операция по эвакуации была чрезвычайно успешной.

Соответствующее заявление он озвучил на брифинге в Белом доме. Это его первое публичное выступление с тех пор, как США завершили вывод войск из Афганистана.

Тем временем "Талибан" завершает формирование нового правительства в Афганистане

США эвакуировали более 120 тысяч человек

Эвакуацию военных и гражданских президент США назвал "чрезвычайно успешной". Он в очередной раз отметил, что не хотел продолжать 20-летнюю войну, поэтому не жалеет о своем решении.

Мы вчера закончили 20-летнюю миссию в Афганистане. Самую длительную миссию в нашей истории... Мы эвакуировали более 120 тысяч человек. Ни одна страна никогда не делала ничего подобного

– заявил Байден.

Президент США поблагодарил военных за мужество и дипломатов за титанические усилия во время эвакуации. Впрочем, Байден признался, что просчитался относительно количества афганских военных. Перед принятием решения о выходе американских сил, он рассчитывал, что в стране остались хотя бы 300 тысяч афганских военнослужащих. Однако он просчитался – их было меньше.

Тем временем в американских СМИ появилась информация, что США и "Талибан" заключили тайное соглашение о выводе войск.

Эвакуация военных США из Афганистана: главное

Талибы дали время иностранным правительствам вывезти своих граждан и военных до 31 августа. Для США такую дату назвали "красной линией", которую нельзя пересекать.

Поэтому последний военный США покинул Афганистан вечером 30 августа.

После этого талибы сразу объявили о "полном освобождении" страны и взяли под контроль аэропорт Кабула.

Талибы праздновали полный выход войск США салютом из пушек в небо и парадом. Они позировали с техникой, которую после себе оставили американцы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут продолжать эвакуацию мирных граждан и после 31 августа. Мол, на это им не ставили дедлайны.