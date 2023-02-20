Байден и Зеленский пообщались один на один: какие заявления звучали
Источник:Офис Президента
В понедельник, 20 февраля, президент США прибыл с визитом в Киев. Джо Байден пообщался с Владимиром Зеленским тет-а-тет.
Верховный Главнокомандующий отметил, что визит Джозефа Байдена – чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.
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Детали разговора Зеленского и Байдена
"Большое спасибо вам, господин Президент. Это значимый момент поддержки для Украины", – отметил Зеленский. Глава нашего государства подчеркнул, что лично Джозеф Байден и все американское общество с самого начала развязанной Россией полномасштабной войны были вместе с Украиной. Ведь даже первый телефонный звонок с поддержкой был именно из Белого дома.
Владимир Зеленский рассказал, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также украинском народе, переживающем сегодня чрезвычайно тяжелые времена.
Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее и как победить в этом году,
– подчеркнул глава Украины.
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Между тем, Джозеф Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которая демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии,
– отметил лидер Соединенных Штатов.
Также американский лидер рассказал о намерении обсудить, как именно США и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.
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Кратко о визите Байдена в Украину
- Президент США Джо Байден прибыл в Киев 20 февраля. Американский лидер приехал в Украину перед годовщиной полномасштабного вторжения России.
- Байден встретился с Владимиром Зеленским. В сети показали, как два лидера прошлись по Михайловской площади.
- Позже президент США объявил о выделении полумиллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Зеленский сказал, что они с Байденом говорили о "дальнобойном оружии и оружии, которое все еще может быть поставлено в Украину, даже если оно не поставлялось раньше".
- В Белом доме сообщили, что на этой неделе США объявят новые санкции против России.