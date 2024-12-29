Байден жалеет, что снялся с президентских выборов, – WP

Джо Байден жалеет, что снял свою кандидатуру с выборов 2024 года. Однако его критики считают, что он переоценил свой политический опыт.

Действующий президент США и часть его советников считают, что у него все же были шансы победить Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Байден не хотел прекращать предвыборную гонку

Байден жалеет о своем решении не участвовать в выборах 2024 года, ведь верит, что мог бы победить лидера республиканцев Дональда Трампа. Он и его команда до сих пор уверены, что действующий президент США должен был оставаться в гонке, несмотря на низкие рейтинги и критику после дебатов.

Однако Джо Байден пытается избегать обвинений в сторону Камалы Харрис или ее предвыборной кампании за провал на выборах.

Некоторые представители демократов считают, что именно затягивание относительно решения выйти из предвыборной гонки повлияло на результаты голосования. Другие же обвиняют Байдена в нарушении его обещания быть переходным лидером и открывать путь новому поколению антитрамповских демократов.

Сенатор Ричард Блюменталь отметил, что второй поход Байдена в президенты подорвал идею о переходе к новой эре политики. Сам Байден сделал центральным месседжем своей кампании защиту американской демократии, считая это приоритетом избирателей, однако его послужного списка оказалось недостаточно для убедительной победы.

Напомним, 21 июля 2024 года стало известно, что Байден снимает свою кандидатуру с выборов президента США, объяснив это интересами партии и страны. Основными причинами стали давление со стороны лидеров Демократической партии из-за опасений, что его участие в гонке увеличит шансы Дональда Трампа на победу, а также падение рейтингов из-за возраста и состояния здоровья.