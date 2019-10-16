Байден считает, что переизбрание Трампа президентом США развалит НАТО

Бывший вицепрезидент Джо Байден считает, что президент США Дональд Трамп проводит ошибочную политику в отношении России и может допустить распад НАТО.

Джозеф Байден во время теледебатов назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим" президентом.

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Байден заявил, что Трамп ничего не знает о внешней политике, хвалит российского президента Путина и постоянно критикует американскую разведку.

Россия пытается влиять и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: "Я верю (президенту России) Владимиру Путину, я не верю нашей разведке,

– подчеркнул Байден.

По словам Байдена, Трамп также не продемонстрировал, что США готовы выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одну из них.

Отметим, что Джозеф Байден – один из соперников Трампа в будущей президентской гонке. В начале октября он поддержал предложение об импичменте Трампу.

В США продолжается громкий скандал: администрация Трампа обвиняет сына Джозефа Байдена – Хантера в причастности к масштабной коррупционной схеме в Украине за время работы в газовой компании "Burisma".

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В чем обвиняют Байдена и почему возник скандал в США?

С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. "Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.



В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.



25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

Подробно о деле Burisma (что известно про украинскую компанию, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.