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      Байден вважає, що переобрання Трампа президентом США розвалить НАТО

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      Джозеф Байден є конкурентом Дональда Трампа на виборах у США
      Джозеф Байден є конкурентом Дональда Трампа на виборах у США / wsj.com

      Колишній віцепрезидент Джо Байден вважає, що президент США Дональд Трамп проводить помилкову політику щодо Росії і може допустити розпад НАТО.

      Джозеф Байден під час теледебатів назвав Трампа "ексцентричним, божевільним" президентом.

      До теми: Росія відроджується, – у НАТО заговорили про послаблення своєї позиції

      Байден заявив, що Трамп нічого не знає про зовнішню політику, хвалить російського президента Путіна і постійно критикує американську розвідку.

      Росія намагається впливати і розколоти НАТО, і що робить президент? Він каже: "Я вірю (президенту Росії) Володимира Путіна, я не вірю нашій розвідці",
      – наголосив Байден.

      За словами Байдена, Трамп також не продемонстрував, що США готові виконувати свої зобов'язання, що стосуються спільної колективної відповіді з боку всіх держав НАТО на військовий напад на одну із них.

      Відзначимо, що Джозеф Байден – один із суперників Трампа у майбутній президентській гонці. На початку жовтня він підтримав пропозицію про імпічмент Трампу.

      У США триває гучний скандал: адміністрація Трампа звинувачує сина Джозефа Байдена – Гантера у причетності до масштабної корупційної схеми в Україні за час роботи у газовій компанії "Burisma".

      Читайте також: Український скандал розколов США: основні деталі і чим це обернеться для Трампа

      У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США?З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах. "Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.

      У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини США Джозеф Байден НАТО Дональд Трамп
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