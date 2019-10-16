Байден вважає, що переобрання Трампа президентом США розвалить НАТО

Колишній віцепрезидент Джо Байден вважає, що президент США Дональд Трамп проводить помилкову політику щодо Росії і може допустити розпад НАТО.

Джозеф Байден під час теледебатів назвав Трампа "ексцентричним, божевільним" президентом.

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Байден заявив, що Трамп нічого не знає про зовнішню політику, хвалить російського президента Путіна і постійно критикує американську розвідку.

Росія намагається впливати і розколоти НАТО, і що робить президент? Він каже: "Я вірю (президенту Росії) Володимира Путіна, я не вірю нашій розвідці",

– наголосив Байден.

За словами Байдена, Трамп також не продемонстрував, що США готові виконувати свої зобов'язання, що стосуються спільної колективної відповіді з боку всіх держав НАТО на військовий напад на одну із них.

Відзначимо, що Джозеф Байден – один із суперників Трампа у майбутній президентській гонці. На початку жовтня він підтримав пропозицію про імпічмент Трампу.

У США триває гучний скандал: адміністрація Трампа звинувачує сина Джозефа Байдена – Гантера у причетності до масштабної корупційної схеми в Україні за час роботи у газовій компанії "Burisma".

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У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США?З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах. "Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.



У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.