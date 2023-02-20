Киев теперь будет долго помнить о Джо Байдене: какой подарок сделали президенту США
Владимир Зеленский заявил, что на Аллее смелости открыли табличку, посвященную Джо Байдену. По словам украинского лидера, это "исторически".
Это заявление Владимир Зеленский озвучил на совместном брифинге с американским лидером 20 февраля в Киеве, информирует 24 Канал. Уже есть фото с места происшествия.
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Как Украина отметила визит Джо Байдена
Я считаю тоже исторически, что сегодня (20 февраля – 24 Канал) на Аллее смелости мы открываем табличку, посвященную президенту Байдену,
– заявил Зеленский.
Как выглядит табличка Байдена на Аллее / Фото ICTV
Известно, что сам Джо Байден уже видел табличку на Аллее, потому что побывал там с Владимиром Зеленским.
Табличка Байдена на Аллее / Фото lviv.media
Во время выступления президент Украины вспомнил первый звонок Байдену ночью 24 февраля 2022 года, постоянные переговоры, внимание по борьбе и защите украинской демократии, личный вклад президента США Джо Байдена в укрепление позиций свободы в мире – это то, что всегда будет в истории и всегда останется.
Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена и Соединенные Штаты.
Следует отметить, что создание Аллеи смелости состоялось в Киеве к 31-й годовщине независимости Украины. Ее открытие инициировал Владимир Зеленский. Президент объяснял, что там будут имена политических лидеров и представителей стран-партнеров, оказывающих Украине поддержку с начала полномасштабного вторжения России.
На Аллее уже есть имя Анджея Дуды, Бориса Джонсона, Эгилса Левитса, Матеуша Моравецкого и других политиков, которые помогают Украине.Важно! Впервые через 15 лет президент США приехал в Украину. Джо Байден находился в Киеве с необъявленным визитом 20 февраля. Американский лидер провел переговоры с Владимиром Зеленским, выступил на брифинге, пообещал нам новую помощь на 2,5 миллиарда долларов.