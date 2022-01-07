Там запретили передвигаться по городу группами более трех человек. Исключение сделали лишь для семей.
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Кроме этого, запретили передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Новые ограничения власти города объясняют якобы борьбой с распространением коронавируса.
Ограничение проезда и запрет на алкоголь
Принятое решение содержит ограничения на проезд транспорта и проход людей через КПВВ №1, №5 и №6 – от 23:00 до 6:00. Исключение – только для спецтранспорта и экстренных служб.
Согласно документу, нельзя продавать на розницу алкоголь, в частности:
- пиво;
- сидр;
- медовуху.
Комендантский час
Администрация города ввела комендантский час до 19 января. С 23:00 до 6:00 можно ходить только в аптеку или на работу.
В то же время предприятия города должны закрываться в 22:00. Контролировать соблюдение правил правоохранители будут вместе с "народными дружинами".
Протесты в Казахстане: главное
- С 3 января в стране проходят массовые протесты. Сначала люди протестовали с требованием снизить цену на газ, но вскоре у них появились новые требования.
- Для проведения "миротворческой операции" из России вылетели сразу 2 борта военной авиации.
- На 5 день протестов в стране разрешили силовикам стрелять на поражение по митингующим.
- Во всех регионах Казахстана ввели "критически красный уровень террористической угрозы".
- По состоянию на 7 января, известно, что во время "зачисток" задержали более 3 тысяч протестующих.
- За 6 января в Министерство иностранных дел Украины обратились более 40 наших граждан.
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