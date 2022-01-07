Там заборонили пересуватися містом групами понад троє людей. Виняток зробили лише для сімей.
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Окрім цього, заборонили пересування неповнолітніх без супроводу дорослих. Нові обмеження влада міста пояснює нібито боротьбою із поширенням коронавірусу.
Обмеження проїзду і заборона на алкоголь
Ухвалене рішення містить обмеження на проїзд транспорту та прохід людей через КПВВ №1, №5 та №6 – від 23:00 до 6:00. Виняток – тільки для спецтранспорту та екстрених служб.
Згідно із документом, не можна продавати на роздріб алкоголь, зокрема:
- пиво;
- сидр;
- медовуху.
Комендантська година
Адміністрація міста запровадила комендантську годину до 19 січня. З 23:00 до 6:00 можна ходити тільки в аптеку або на роботу.
Водночас підприємства міста повинні зачинятися о 22:00. Контролюватимуть дотримання правил правоохоронці разом із "народними дружинами".
Протести в Казахстані: головне
- Із 3 січня у країні відбуваються масові протести. Спочатку люди протестували з вимогою знизити ціну на газ, але невдовзі у них з'явилися нові вимоги.
- Для проведення "миротворчої операції" з Росії вилетіли одразу 2 борти військової авіації.
- На 5 день протестів у країні дозволили силовикам стріляти на ураження по мітингувальниках.
- У всіх регіонах Казахстану ввели "критично червоний рівень терористичної загрози".
- Станом на 7 січня, відомо, що під час "зачисток" затримали понад 3 тисячі протестувальників.
- За 6 січня до Міністерства закордонних справ України звернулися понад 40 наших громадян. Загрози їхньому життю немає.
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