Журналисты программы "Схемы" провели немало расследований в отношении украинских политиков. В частности, речь идет о присутствии председателя СБУ Ивана Баканова на юбилее олигарха Григория Суркиса, перелете главы ОП Андрея Ермака на чартере Виктора Пинчука, столичном доме генпрокурора Ирины Венедиктовой и многом другом.

Какие реакции получают материалы, какова дальнейшая судьба фигурантов журналистских расследований и какие последствия имели недавние разоблачения – читайте в программе "Схемы: Коррупция в деталях".

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Эпоха Суркиса

4 сентября 2019 года депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и соратник Виктора Медведчука Григорий Суркис праздновал свое 70-летие в киевском отеле InterContinental. На юбилей собрались олигархи, депутаты, первый помощник президента Украины Сергей Шефир и председатель СБУ Иван Баканов.

Журналист-расследователь Михаил Ткач зафиксировал, как глава Службы безопасности Украины покидал праздник с пакетом элитного бренда Fendi, в котором была книга о жизненном пути Суркиса и фоторамка одноименного бренда, стоимостью 15 тысяч гривен.



Иван Баканов выходит с празднования юбилея Григория Суркиса / Скриншот из видео

В то же время, согласно закону Украины о предотвращении коррупции, глава СБУ не мог принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц. То есть, около двух тысяч гривен. Для проверки возможного нарушения со стороны Баканова предыдущее руководство НАПК не увидело оснований.

Однако после повторного обращения общественных активистов их увидели уже в переформатированном ведомстве.

Относительно ценных подарков вопрос сейчас исследуется. Потому что мы еще не получили объяснения от Ивана Баканова, получал ли он подарок. Сейчас выясняем, кто стоял за организацией юбилея,

– прокомментировал и.о. руководителя Департамента по вопросам соблюдения законодательства о конфликте интересов и ограничений по предотвращению коррупции НАПК Александр Шульга.

Подробнее о тех, кто праздновал юбилей Григория Суркиса – читайте здесь.

Перелет Ермака на чартере Пинчука

Еще одно расследование программы стало предметом рассмотрения в НАПК. "Схемы" показали, как руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прилетел из Минска в Киев вместе с Леонидом Кучмой на частном борту, которым пользуется олигарх Виктор Пинчук.

Что известно о заседании ТКГ в Минске?В марте 2020 года в Минске проходило заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Именно во время этой встречи представители Украины, России, ОБСЕ и так называемых "ДНР/ЛНР" договорились создать консультативный совет, что возмутило украинцев.

Из Беларуси Андрей Ермак вернулся на самолете, которым пользуется зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук, и не заплатил за это.

Сам председатель ОП заявил, что время окончания встречи не совпадало с графиком регулярных авиарейсов из Минска в Киев. Поэтому Леонид Кучма предложил ему вместе улететь в Киев. "Мне неизвестно, кто оплачивал перелет и кому именно принадлежит этот самолет", – подчеркнул Андрей Ермак.



Самолет, на котором Андрей Ермак прилетел из Минска / Фото "Схемы"

Такое бесплатное путешествие может считаться незаконным подарком, согласно закону о противодействии коррупции. Поэтому общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратилась к НАПК. И уже в апреле ведомство начало соответствующую проверку.

Сдвиги есть. Мы получили информацию о компании, которая заказывала перелет. Мы ожидаем сейчас ответа в ОП и планируем получить объяснения от Андрея Ермака,

– отметил Александр Шульга.

Больше о тайных связях Андрея Ермака – читайте здесь.

Незадекларированное имущество генпрокурора Венедиктовой

Фигурантами расследований программы "Схемы: Коррупция в деталях" часто являются сотрудники или руководители правоохранительных ведомств. Журналисты исследовали неафишируемые связи семьи Ирины Венедиктовой с бизнес-структурами, приближенными к Арсену Авакову и его бизнес-партнеру Игорю Котвицкому.

Также удалось обратить внимание на белые пятна в декларации Венедиктовой.

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Ирина Венедиктова указала, что в 2019 году жила в Харькове, хотя к тому времени уже была избрана в Верховную Раду, то есть, получила работу в Киеве. Журналист-расследователь Александр Черновалов обнаружил, где проживает генпрокурор.



Сколько стоят квартиры в доме, в котором живет генпрокурор / Фото "Схемы"

То есть, глава Офиса генпрокурора не указала, где жила в 2019 году, и не внесла эту недвижимость в декларацию. Сама Венедиктова отказалась прокомментировать, где жила в Киеве после приобретения депутатских полномочий.

В Нацагентстве в рамках проверки предстоит выяснить эту информацию. По словам представителя НАПК, проверка декларации Венедиктовой, скорее всего, состоится. Он также отметил, что информация, полученная от внешних источников, учитывается при проверке.

Подробнее про неафишируемые связи семьи Ирины Венедиктовой и белые пятна в декларации – читайте здесь.

Что известно о НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции – орган, созданный еще во время первой волны реформ предыдущей власти. На него возлагались большие надежды по контролю за соблюдением антикоррупционного законодательства чиновниками всех уровней власти.

Но новый орган почти сразу начал обрастать скандалами:

был сорван старт электронного декларирования;

оказалось, что в НАПК проверили лишь 150 деклараций за первые 2 года;

также в Нацагентстве безосновательно начислялись крупные премии.

Кроме этого, почти через год после официального запуска НАПК его бывший член Анна Соломатина заявила о контроле над ведомством со стороны тогдашней администрации президента.



Анна Соломатина / Фото "Схемы"

В 2020 году, после полной смены руководства, произошли некоторые изменения в НАПК. В частности, по заявлениям от общественных организаций в ведомстве стали чаще реагировать на факты, обнародованные в расследованиях.

Больше о разоблачении журналистов-расследователей "Схем" – смотрите в программе.