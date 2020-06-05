Журналісти програми "Схеми" провели чимало розслідувань щодо українських політиків. Зокрема, мовиться про присутність голови СБУ Івана Баканова на ювілеї олігарха Григорія Суркіса, переліт глави ОП Андрія Єрмака чартером Віктора Пінчука, столичну оселю генпрокурорки Ірини Венедіктової та багато іншого.

Які реакції отримують матеріали, яка подальша доля фігурантів журналістських розслідувань та які наслідки мали нещодавні викриття – читайте у програмі "Схеми: Корупція в деталях".

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Епоха Суркіса

4 вересня 2019 року депутат від "Опозиційної платформи – За життя" та соратник Віктора Медведчука Григорій Суркіс святкував своє 70-річчя у київському готелі InterContinental. На ювілей зібралися олігархи, депутати, перший помічник президента України Сергій Шефір та голова СБУ Іван Баканов.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач зафіксував, як очільник Служби безпеки України залишав свято з пакетом елітного бренду Fendi, у якому була книга про життєвий шлях Суркіса і фоторамка однойменного бренду, вартістю 15 тисяч гривень.



Іван Баканов виходить зі святкування ювілею Григорія Суркіса / Скриншот з відео

Водночас, відповідно до закону України про запобігання корупції, голова СБУ не міг прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб. Тобто, близько двох тисяч гривень. Для перевірки можливого порушення з боку Баканова попереднє керівництво НАЗК не побачило підстав.

Однак після повторного звернення громадських активістів їх побачили вже у переформатованому відомстві.

Щодо цінних подарунків питання зараз досліджується. Тому що ми ще не отримали пояснення від Івана баканова, чи отримував він подарунок. Зараз з’ясовуємо, хто стояв за організацією ювілею,

– прокоментував в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції НАЗК Олександр Шульга.

Детальніше про тих, хто святкував ювілей Григорія Суркіса – читайте тут.

Переліт Єрмака чартером Пінчука

Ще одне розслідування програми стало предметом розгляду в НАЗК. "Схеми" показали, як керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прилетів з Мінська до Києва разом з Леонідом Кучмою приватним бортом, яким користується олігарх Віктор Пінчук.

Що відомо про засідання ТКГ у мінську?У березні 2020 року в Мінську проходило засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме під час цієї зустрічі представники України, Росії, ОБСЄ та так званих "ДНР/ЛНР" домовилися створити консультативну раду, що обурило українців.

З Білорусі Андрій Єрмак повернувся літаком, яким користується зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук, і не заплатив за це.

Сам голова ОП заявив, що час закінчення зустрічі не збігався з графіком регулярних авіарейсів з Мінська до Києва. Тому Леонід Кучма запропонував йому разом полетіти до Києва разом. "Мені невідомо, хто оплачував переліт та кому саме належить цей літак", – наголосив Андрій Єрмак.



Літак, яким Андрій Єрмак прилетів з Мінська / Фото "Схеми"

Така безкоштовна подорож може вважатися незаконним подарунком, згідно з законом про протидію корупції. Через це громадська організація "Центр протидії корупції" звернулась до НАЗК. І вже у квітні відомство розпочало відповідну перевірку.

Зрушення є. Ми отримали інформацію щодо компанії, яка замовляла переліт. Ми очікуємо зараз відповіді в ОП і плануємо отримати пояснення від Андрія Єрмака

– зауважив Олександр Шульга.

Більше про таємні зв'язки Андрія Єрмака – читайте тут.

Незадеклароване майно генпрокурорки Венедіктової

Фігурантами розслідувань програми "Схеми: Корупція в деталях" часто є співробітники чи очільники правоохоронних відомств. Журналісти дослідили неафішовані зв’язки родини Ірини Венедіктової з бізнес-структурами, наближеними до Арсена Авакова та його бізнес-партнера Ігоря Котвіцького.

Також вдалося звернути увагу на білі плями в декларації Венедіктової.

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Ірина Венедіктова вказала, що у 2019 році мешкала у Харкові, хоча на той час вже була обрана до Верховної Ради, тобто, отримала роботу в Києві. Журналіст-розслідувач Олександр Чорновалов виявив, де зараз проживає генпрокурорка.



Скільки коштують квартири в будинку, в якому мешкає генпрокурорка / Фото "Схеми"

Тобто, очільниця Офісу генпрокурора не вказала де мешкала у 2019 році, і не внесла цю нерухомість у декларацію. Сама Венедіктова відмовилася прокоментувати, де жила в Києві після набуття депутатських повноважень.

У Нацагентстві у межах перевірки мають з'ясувати цю інформацію. За словами представника НАЗК, перевірка декларації Венедіктової, найімовірніше, відбудеться. Він також відзначив, що інформація, отримана від зовнішніх джерел, враховується під час перевірки.

Детальніше про неафішовані зв’язки родини Ірини Венедіктової та білі плями в декларації – читайте тут.

Що відомо про НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції – орган, створений ще під час першої хвилі реформ попередньої влади. На нього покладалися великі надії щодо контролю над дотриманням антикорупційного законодавства чиновниками всіх рівнів влади.

Натомість новостворений орган майже одразу почав обростати скандалами:

був зірваний старт електронного декларування;

виявилося, що в НАЗК перевірили лише 150 декларацій за перші 2 роки;

також у Нацагентстві безпідставно нараховувалися великі премії.

Крім цього, майже через рік після офіційного запуску НАЗК його колишня членкиня Ганна Соломатіна заявила про контроль над відомством з боку тодішньої адміністрації президента.



Ганна Соломатіна / Фото "Схеми"

У 2020 році, після повної зміни керівництва, відбулися деякі зміни у НАЗК. Зокрема, за заявами від громадських організацій у відомстві почали частіше реагувати на факти, оприлюднені в розслідуваннях.

Більше про викриття журналістів-розслідувачів "Схем"– дивіться у програмі.