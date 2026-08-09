"Нужно сделать прямо сейчас": командир "Ахиллеса" дал советы гражданским, как уберечься от баллистики

Летом этого года Россия активизировала ракетные удары, в частности по Киеву. Иногда ракеты прилетают неожиданно, но, как правило, перед каждой массированной атакой информация об этом появляется в различных источниках. Соответственно, украинцы могут подготовиться к беспокойной ночи.

Такое мнение в 24 Канала высказал командир 429-й бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко, подчеркнув, что при угрозе массированных ударов это означает одно – украинцы укрываются. Кроме того, уже сейчас нужно осознать, что зима может быть сложной.

Как уберечься от баллистики?

Командир 429-й бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что никогда нельзя быть уверенным на 100% в безопасности. Однако можно принять меры, которые повысят ее уровень.

Вот я об этом и говорю, что это нужно делать уже сегодня, готовиться уже сегодня,

– подчеркнул он.

Федоренко рассказал, как уберечься от баллистических ракет: смотрите видео

Обратите внимание! Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу ракет-перехватчиков. Президент подчеркнул, что именно от решений партнеров зависит сохранение жизней украинцев.

Командир 429-й бригады "Ахиллес" отметил, что сейчас, летом, повестка дня украинцев формируется из международных новостей, новостей о ценах на топливо и т. п. Однако фактически никто не упоминает о блэкаутах.

По словам Федоренко, на уровне государства и территориальных общин эти приготовления идут достаточно активно. Однако у Украины нет достаточных средств и производственных мощностей, чтобы полностью подготовиться к отопительному сезону.

"Поэтому я в очередной раз обращаюсь к украинцам: прошу, если у вас есть возможность установить дополнительные аккумуляторы в подъезде, приобрести уже сегодня электрогенератор, если этого не сделали городские власти в связи с дефицитом бюджета и очень высокой потребностью в организации тех мероприятий, подумайте об этом уже сегодня. Сформируйте определенный запас топлива, приобретите генератор, электробатареи, запас воды", – сказал он.

Федоренко подытожил, что искать генераторы, когда температура уже достигает -20 градусов, – не лучший вариант. Очевидно, что покупка таких товаров – это нагрузка на кошелек. Однако, по мнению командира, другого выбора сейчас нет.