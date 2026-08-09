Таку думку 24 Каналу висловив командир 429 бригади "Ахіллес" Юрій Федоренко, наголосивши, що коли є загроза масованих ударів, це означає одне – українці рухаються до укриттів. Крім того, вже зараз потрібно усвідомити те, що зима може бути складною.

Як вберегтись від балістики?

Командир 429 бригади "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що ніколи не можна бути впевненим на 100% у безпеці. Однак можливо здійснити ті заходи, які підвищать її рівень.

От я про це і кажу, що це потрібно робити вже сьогодні, готуватися вже сьогодні,

– підкреслив він.

Федоренко сказав, як вберегтись від балістики: дивіться відео

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Командир 429 бригади "Ахіллес" зауважив, що зараз, влітку, порядок денний українців формується з міжнародних новин, новин щодо цін на паливо тощо. Однак фактично ніхто не згадує про блекаути.

За словами Федоренка, на рівні держави та територіальних громад ці приготування рухаються достатньо активно. Однак в України немає достатньо коштів та виробничих спроможностей, щоб повністю підготуватись до опалювального сезону.

"Тому тут вкотре звертаючись до українців: прошу, якщо у вас є можливість поставити додаткові в себе в під’їзді електробатареї, закупити вже сьогодні електрогенератор, якщо цього не зробили чи міська влада у зв’язку з дефіцитом бюджету та дуже високою потребою в організації тих заходів, подумайте про це вже сьогодні. Сформувати певний запас палива, сформувати генератор, сформувати електробатареї, запас води", – сказав він.

Федоренко підсумував, що шукати генератори, коли температура вже сягає -20 градусів – не найкращий варіант. Очевидно, що покупка таких товарів – це навантаження на гаманець. Однак, на думку командира, іншого вибору зараз немає.