Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что пока на территории России сделать это фактически невозможно из-за технических сложностей. Однако Украина работает над этим в секретном режиме.

Поражение российских баллистических пусковых установок

Бывший сотрудник СБУ отметил, что в течение долгого времени Россия, Иран и Северная Корея создавали оружие, в частности баллистические ракеты. Почему противодействовать этому цивилизованному миру трудно и нечем.

В то же время Украина уже неоднократно поражала базовые мобильные пусковые установки, с которых запускались ракеты с территории оккупированного Крыма. Это происходило во время движения колонн.

Но в России они находятся вне зоны поражения. Starlink там не работает. Наши дроны со Starlink не могут туда залететь, потому что теряют связь и падают. Илон Маск пока не хочет встречаться с президентом, хотя президент настаивал. Знаю, что для предыдущего и нынешнего командования ВСУ тема баллистических ракет всегда в топе номер один. Есть наработки, но они очень засекречены – как можно бороться с этими ракетами. Хочется верить, что все эти наработки в ближайшее время заработают, потому что ждать Patriot – дело бесполезное,

– подчеркнул Ступак.

Эксперт подсчитал, что за последние два удара по Киевской области было запущено почти 50 ракет, а сбить удалось лишь одну. Украинская ПВО, к сожалению, превратилась в статистов. Пусковые установки пусты, поэтому они просто наблюдают и отслеживают, что куда взлетает и куда движется, по какой траектории.

Ступак о поражении баллистических установок противника: смотрите видео

Кроме того, есть неприятные новости из Северной Кореи – северокорейские силы вместе с ракетами КНДР сосредотачиваются на территории России и входят в состав одной из ракетных бригад страны-агрессора.

Бывший сотрудник СБУ подытожил, что все же высшее военное командование Украины знает, где находятся цели. Существует механизм, позволяющий уничтожить их в момент развертывания установок: с момента, когда прибывает пусковая установка, поднимает ракету, наводится, нацеливается, вводит все координаты запуска и осуществляет его, проходит десять минут.

Добавим, что источники 24 Канала в ВСУ сообщили, что для уничтожения вражеских пусковых установок необходимо баллистическое оружие. При этом ВСУ знают, где они расположены на территории России.