Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що поки що на території Росії зробити це фактично неможливо через технічний аспект. Однак Україна працює над цим у секретному режимі.

Ураження російських балістичних пускових установок

Ексспіробітник СБУ зауважив, що протягом довгого часу Росія, Іран та Північна Корея створювали зброю, зокрема балістичні ракети. Через це протидіяти цьому цивілізованому світу важко і немає чим.

Водночас Україна вже неодноразово влучала в базові мобільні пускові установки, які запускали ракети з території окупованого Криму. Це відбувалось в момент руху колон.

Але в Росії вони поза зоною ураження. Starlink там не працює. Наші дрони зі Starlink не можуть туди залетіти, бо втрачають зв'язок і падають. Ілон Маск не хоче поки що зустрічатися з президентом, хоча президент наполягав. Знаю, що для попереднього і поточного командування ЗСУ тема з балістичних ракет завжди в топі номер один. Є напрацювання, але вони дуже утаємничені, як можна боротися з цими ракетами. Хочеться вірити, що всі ці напрацювання найближчим часом запрацюють, бо очікувати Patriot – це марна справа,

– наголосив Ступак.

Експерт підрахував, що за останні два удари по Київській області було пробиття майже 50 ракет, а збити вдалось лише одну. Українська ППО, на жаль, перетворилася в статистів. Пускові установки пусті, тому вони просто спостерігають і моніторять, що куди злітає і куди рухається, по якій траєкторії.

Ступак про ураження балістичних установок ворога: дивіться відео

Крім того, є неприємні новини з Північної Кореї – північнокорейські сили разом з ракетами КНДР зосереджуються на території Росії і входять до однієї з ракетних бригад країни-агресорки.

Ексспіробітник СБУ підсумував, що все ж вище військове командування України знає, де є цілі. Існує механізм, який дозволяє їх знищити в момент розгортання установок: від моменту, коли приїжджає пускова установка, піднімає свою ракету, наводиться, націлюється, вводить всі координати запуску і здійснює його є десять хвилин.

Додамо, що джерела 24 Каналу в ЗСУ повідомили, що для знищення ворожих пускових установок необхідна балістична зброя. водночас СОУ знають, де вони розташовані на території Росії.