Россия запустила в июле больше баллистики, чем производит за месяц: в ISW раскрыли план врага

В последнее время Россия усилила баллистические обстрелы Украины. За июль российские войска выпустили больше баллистических ракет, чем Россия способна производить ежемесячно.

В Институте изучения войны объяснили , почему это может означать.

Почему Россия усилила баллистические атаки?

Украинский источник в оборонном ведомстве сообщил изданию "Милитарный" 19 июля, что Россия израсходовала до двух третей своего запланированного годового производства ракет "Циркон" только в июле 2026 года.

Также отчеты Военно-воздушных сил за июль указывают на то, что страна-террористка запустила 107 баллистических ракет и еще 20 "Цирконов".

Между тем в разведке утверждали, что Россия ежемесячно производит около 60 баллистических ракет "Искандер-М" и 40 ракет для комплекса С-400.

Россия, по-видимому, использует свои арсеналы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успешности, чем дроны и крылатые ракеты,

– пояснили смену тактики в ISW.

Российские вооруженные силы одновременно сократили количество дронов. По состоянию на 19 июля было запущено 2 955 дронов по сравнению с 5 749 в июне.

Напомним, что в ночь на 19 июля Украина пережила самую массированную баллистическую атаку. Основной удар пришелся на Киев и область.

Россияне в течение ночи выпустили примерно 40 ракет, в том числе 10 противокорабельных ракет "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 3 противокорабельные ракеты "Оникс" и 3 управляемые крылатые ракеты Х-59/69. Кроме того, было запущено 125 дронов.