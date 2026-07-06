У нас вообще нет ракет, чтобы сбивать российские баллистические ракеты, – "Флеш"

Российские оккупанты продолжают проводить атаки на Украину с помощью дронов и ракет. К сожалению, из-за постоянных ударов противника возникли серьезные проблемы с боеприпасами для систем ПВО.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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Что "Флеш" рассказал о ракетах для ПВО?

По словам Бескрестнова, у Украины пока нет ракет для перехвата баллистических целей, а дефицит такого оружия ощущается не только в Украине.

Поэтому Киев обращается к странам-партнерам с просьбой временно предоставить боеприпасы для защиты неба и противодействия российским баллистическим ракетам.

Это не только наша проблема, потому что сейчас во всем мире ощущается дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 из-за событий на Ближнем Востоке,

– заявил "Флеш".

В то же время он отметил, что многие страны не готовы передавать Украине свои запасы ракет для Patriot из-за нестабильной обстановки в сфере безопасности.

"Флеш" добавил, что союзники опасаются возможной агрессии России против Польши и стран Балтии, поэтому стремятся сохранить собственные резервы, ведь никто не знает, как будет развиваться ситуация дальше.

Что известно об атаке России в ночь на 6 июля?

В ночь на 6 июля Россия осуществила массированный обстрел Киева. Оккупанты наносили удары по городу ракетами и дронами. В результате вражеских ударов по жилым домам многие люди погибли и были ранены.

В течение ночи россияне запустили 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БПЛА различных типов. По данным военных, для атаки враг использовал: 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс", 23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 33 крылатые ракеты Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр" и 351 ударный БПЛА различных типов.

ПВО удалось сбить 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников различных типов. Предварительно зафиксировано попадание 29 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА