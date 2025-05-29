В Киеве на гражданина США упал балкон жилого дома

29 мая в столице произошла чрезвычайная ситуация. На американца упал балкон многоквартирного здания.

Инцидент произошел в Подольском районе, передает 24 Канал со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко.

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Что известно

По словам чиновника, на американца упал балкон прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Иностранец, который приехал в Украину документировать войну, получил травмы.

"Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности", – подчеркнул Ткаченко.

Он поручил новоназначенному председателю Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности.

"Мы окажем всю помощь. А потом будет серьезный разговор с районными управляющим компаниями", – подчеркнул глава ГВА.

Сам потерпевший – им оказался кинорежиссер и оператор Крис Уолтерс – тоже прокомментировал ситуацию в Instagram.

В центре столицы вот так падают балконы… Балкон, под которым люди проходят к подъезду.

– написал он.

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Напомним, что во дворе дома в Киеве якобы нашли взрывчатку, однако впоследствии начальник Киевской городской военной администрации заявил, что информация не соответствует действительности. По словам Тимура Ткаченко, на месте обнаружили предмет, похожий на водопроводную трубу.

В тот же день в Оболонском районе Киева прогремел взрыв возле жилого дома. Неизвестный бросил из окна гранату.