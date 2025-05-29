Інцидент трапився в Подільському районі, передає 24 Канал із посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка.

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Що відомо

За словами чиновника, на американця впав балкон прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Іноземець, який приїхав в Україну документувати війну, зазнав травм.

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності", – наголосив Ткаченко.

Він доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію щодо цього будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.

"Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями", – підкреслив очільник МВА.

Сам потерпілий – ним виявився кінорежисер і оператор Кріс Волтерс – теж прокоментував ситуацію в Instagram.

У центрі столиці ось так падають балкони…Балкон, під яким люди проходять до підʼїзду. У той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність,

– написав він.

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Нагадаємо, що у дворі будинку в Києві нібито знайшли вибухівку, однак згодом начальник Київської міської військової адміністрації заявив, що інформація не відповідає дійсності. За словами Тимура Ткаченка, на місці виявили предмет, схожий на водопровідну трубу.

Того ж дня в Оболонському районі Києва пролунав вибух біля житлового будинку. Невідомий кинув з вікна гранату.