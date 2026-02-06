Баллистика, которая будет штурмовать Москву и Петербург: что известно о новой украинской ракете FP-9

В начале сентября 2025 года производитель "Фламинго" анонсировал разработку собственных баллистических ракет. Теперь стало известно, что их создание близится к завершению.

Украинская оборонная компания Fire Point выходит на финальный этап создания собственной линейки баллистических ракет FP-7 и FP-9. Об этом рассказали соучредители компании Ирина Терех и Денис Штилерман в интервью Deutsche Welle.

Что известно об украинской баллистике, которая лучше ATACMS?

Ракета FP-7 является бюджетным аналогом американской системы ATACMS. Она предназначена для высокоточных ударов на расстояние до 300 километров. Она имеет относительно легкую боевую часть и ориентирована на быстрое поражение важных целей в тактической и оперативной глубине. По словам разработчиков, это дешевое и технологически упрощенное решение, которое одновременно сохраняет высокую скорость и точность.

Гораздо более мощной является FP-9. Ее дальность оценивают в 800 – 850 километров, а масса боевой части достигает 800 килограммов. Такой радиус действия позволяет поражать стратегические объекты далеко в тылу России, включая район Москвы и Санкт-Петербурга.

Разработчики отмечают, что именно баллистические ракеты имеют наибольшие шансы прорывать многоуровневую противовоздушную оборону Москвы, в частности из-за чрезвычайно высокой скорости – более 1200 метров в секунду.

В отличие от дронов и крылатых ракет, баллистика значительно сложнее перехватывается современными системами ПВО.

Сейчас FP-7 и FP-9 проходят финальные испытания. В Fire Point ожидают, что все необходимые процедуры кодификации будут завершены уже в феврале 2026 года, после чего ракеты могут быть официально приняты на вооружение.

Быстрый темп разработки в компании объясняют минимизацией бюрократии и действием специальных решений для оборонного сектора Украины, введенных после 2022 года. Для сравнения – создание подобных систем во Франции или России продолжалось около 15 лет.

Кроме наступательного вооружения, Fire Point декларирует амбициозные планы в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. В перспективе 2 – 3 лет компания хочет принять участие в создании противобаллистического щита для Европы, построенного на открытой архитектуре. Такой подход должен обеспечить независимость программного обеспечения от конкретных производителей или государств.

Одной из ключевых задач проекта является резкое снижение стоимости перехвата вражеских ракет. По оценкам разработчиков, сейчас уничтожение одной российской ракеты типа "Искандер" обходится примерно в 6 миллионов долларов. Fire Point ставит целью уменьшить эту сумму до 1 – 1,5 миллиона долларов, в частности благодаря использованию ракеты FP-7 в роли перехватчика.

Она создается как композитная, значительно дешевле и технологически упрощенная альтернатива тяжелым системам вроде С-400, без возможности дистанционного отключения.

