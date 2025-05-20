В ЦПД ответили, способна ли ПВО Украины перехватывать межконтинентальные ракеты "Ярс"

Украинская противовоздушная оборона способна перехватить межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 "Ярс" в случае ее запуска. Это под силу зенитно-ракетному комплексу Patriot.

Об этом 24 Каналу сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что такую информацию предоставили технические специалисты.

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ЗРК Patriot может перехватить "Ярс"

Перед 19 мая в ГУР предупредили, что Россия планирует осуществить демонстративный "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Как отметил руководитель ЦПД, пуск не состоялся. Однако нельзя исключать, что россияне попытаются это сделать в будущем.

С военной точки зрения, переживать по этому поводу не стоит – это больше демонстративная история, чем военная угроза. Кроме того, есть информация от технических специалистов, что зенитно-ракетный комплекс Patriot имеет возможность перехватывать такие цели.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" делится (на несколько блоков – 24 Канал), но Patriot может ее перехватить, по крайней мере, как минимум имеет процент шанса перехватить ее на определенном этапе,

– отметил Андрей Коваленко.

По его словам, Россия не применяла "Ярс" в боевых условиях, только на полигонах были зафиксированы неудачные пуски. Причина, почему запуск не состоялся в ночь на 19 мая, пока неизвестна, но возможно, это похоже на ситуацию с ракетой "Орешник", которая второй раз не полетела.

"Однако эта информация требует уточнения", – отметил руководитель ЦПИ.

Как Путин копирует тактику Ким Чен Ына

Перед телефонным разговором с Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин мог взять пример с Ким Чен Ына, который часто демонстративно запускает ракеты, чтобы давить на международных партнеров.

"Таким образом показывает, что больше уступок ему должны делать", – сказал Коваленко.

Обратите внимание! Полное интервью с Андреем Коваленко можно будет вскоре посмотреть на ютубе 24 Канала.

Россия полностью последовала дипломатическому подходу КНДР, чтобы избежать жестких действий со стороны Трампа. Однако, как видим, их все равно не было.