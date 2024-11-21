Признали удар в прямом эфире: Захаровой на брифинге приказали молчать о баллистических ракетах

Россия 21 ноября запустила по территории Украины межконтинентальную баллистическую ракету. В то же время главным спикерам страны-агрессора не успели выдать методички по этому поводу, а потому просто запрещают что-либо говорить и комментировать.

В частности представительнице российского МИД Марии Захаровой позвонили во время брифинга и в прямом эфире запретили что-либо комментировать. Об этом сообщает 24 Канал.

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Захаровой запретили комментировать удары 21 ноября

Представительнице российского МИДа Марии Захаровой запретили комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой. Неизвестный мужчина позвонил чиновнице прямо во время прямого эфира и приказал молчать.

Что самое смешное в этой ситуации, Захаровой никто не выключил микрофон и разговор был слышен в прямом эфире. Кто звонил представительнице российского МИД – неизвестно, но и со всем соглашалась и только кивала головой.

Маша, удары баллистическими ракетами, о чем запрещено даже говорить, не комментируем вообще,

– приказал мужчина, который позвонил Захаровой.

Зато Захарова только поблагодарила и ответила "харашо". Фактически, этот разговор является подтверждением и признанием Россией применения межконтинентальной баллистической ракеты по территории Украины.

Захаровой запретили комментировать удар: смотрите видео

Важно. В сети можно найти полный прямой эфир этого брифинга, чтобы убедиться, что это не фейк. К примеру, на одном из азербайджанских ютуб-каналов есть запись брифинга, на котором Захаровой приказали молчать (момент звонка – 1:34:50).

Приспешник Путина Дмитрий Песков также отказался комментировать удар России межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. Он перенаправил вопрос к военным и сказал, что ему "сейчас по этой теме нечего сказать".

В МИД России нашли оправдание звонку Захаровой на брифинге

После того, как в сети стало вирусным видео со звонком, Захарова решила прокомментировать инцидент. Правда, она решила, что люди ничего не слышали и выдала очередную порцию лжи. По словам Захаровой, звонок якобы был связан "с уточнением у экспертов принадлежности темы для одного из комментариев"

Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел во время брифинга - МИД не комментирует. Так что, интриги никакой нет,

– наговорила Захарова очередного бреда.

Ранее в СМИ предположили, что удар межконтинентальной баллистической ракетой может быть репетицией ядерного удара. По предварительным данным, россияне запустили ракету РС-26 "Рубеж" по Днепру.